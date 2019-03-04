Курятина в феврале подешевела на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В феврале в Украине подешевели некоторые виды мяса. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра", передает УНН.
В частности, упали цены на курятину - на 11,5%. Также, подешевела говядина - на 21,7%. Наряду с этим, возросла в цене свинина - на 2,9%.
В феврале курятина была самым доступным мясом для украинцев - 98,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины украинцам обходился в 102,6 грн и 117,4 грн соответственно.
Другие продукты питания из перечня социальных существенно выросли в цене. Капуста подорожала на 75% - до 42,5 грн за кг, крупы гречневые - на 7,5%, до 22,2 грн за кг, масло - на 6,1%, до 210,6 кг.
Незначительно, но подешевело молоко - на 0,9% - до 24,3 грн за кг, масло - на 0,9% - до 35,9 грн за кг, муку - на 2,4%, до 13,7 грн за кг.
Ранее УНН сообщал, что курятина в Украине дешевле, чем в Польше и Литве.
В прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями.
ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.