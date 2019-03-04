Курятина у лютому подешевшала на 10%

Зокрема, впали ціни на курятину - на 11,5%. Також, подешевшала яловичина - на 21,7%. Поряд з цим, зросла в ціні свинина - на 2,9%.

У лютому курятина була найдоступнішим м'ясом для українців - 98,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини українцям обходився у 102,6 грн та 117,4 грн відповідно.

Інші продукти харчування із переліку соціальних суттєво зросли в ціні. Капуста подорожчала на 75% - до 42,5 грн за кг, крупи гречані - на 7,5%, до 22,2 грн за кг, масло - на 6,1%, до 210,6 за кг.

Незначно, але подешевшало молоко - на 0,9% - до 24,3 грн за кг, олія - на 0,9% - до 35,9 грн за кг, борошно - на 2,4%, до 13,7 грн за кг.

Раніше УНН повідомляв, що курятина в Україні дешевша, ніж у Польщі та Литві.

Нагадаємо, минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками.

ТОП-5 найбільших виробників і експортерів курятини очолює "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Його частка у загальному обсязі експорту України сягає 88%.