Курсантов МВД будут привлекать к патрулированию улиц

Детали

Монастырский отметил, что только что выключается свет — вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции.

“Мы привлекаем силы добровольческих формирований тергромад, которые присоединяются к нам и патрулируют улицы вместе. Буквально на следующей неделе мы будем привлекать курсантов вузов МВД, которые также будут помогать патрулировать улицы полицейским”, — сказал он и призвал граждан быть видимыми на дороге — как пешеходов, так и водителей, ведь много аварий случается в темное время суток.

“Поскольку у нас вскоре самая длинная ночь в году, это достаточно важно — быть видимым. Обычная светоотражающая лента, которая видна метров за 100, спасает жизнь”, — подчеркнул Монастырский.

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