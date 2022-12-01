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Курсантов МВД будут привлекать к патрулированию улиц

Курсантов МВД будут привлекать к патрулированию улиц

Киев • УНН

 • 850889 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что курсантов высших учебных заведений МВД будут привлекать к патрулированию улиц, передает УНН со ссылкой на телемарафон.

Детали

Монастырский отметил, что только что выключается свет — вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции.

“Мы привлекаем силы добровольческих формирований тергромад, которые присоединяются к нам и патрулируют улицы вместе. Буквально на следующей неделе мы будем привлекать курсантов вузов МВД, которые также будут помогать патрулировать улицы полицейским”, — сказал он и призвал граждан быть видимыми на дороге — как пешеходов, так и водителей, ведь много аварий случается в темное время суток.

“Поскольку у нас вскоре самая длинная ночь в году, это достаточно важно — быть видимым. Обычная светоотражающая лента, которая видна метров за 100, спасает жизнь”, — подчеркнул Монастырский.

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