Курсантів МВС будуть залучати до патрулювання вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що курсантів вищих навчальних закладів МВС залучатимуть до патрулювань вулиць, передає УНН з посиланням на телемарафон.
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Монастирський зазначив, що тільки-но вимикається світло — вдвічі збільшується кількість автомобільних та піших нарядів поліції.
“Ми залучаємо сили добровольчих формувань тергромад, які приєднуються до нас і патрулюють вулиці разом. Буквально наступного тижня ми будемо залучати курсантів ВНЗ МВС, які також допомагатимуть патрулювати вулиці поліцейським”, — сказав він та закликав громадян бути видимими на дорозі — як пішоходів, так і водіїв, адже багато аварій трапляється у темну пору доби.
“Оскільки у нас незабаром найдовша ніч у році, це досить важливо — бути видимим. Звичайна світловідбивна стрічка, яку видно метрів за 100, рятує життя”, — наголосив Монастирський.
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