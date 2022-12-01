Курсантів МВС будуть залучати до патрулювання вулиць

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Монастирський зазначив, що тільки-но вимикається світло — вдвічі збільшується кількість автомобільних та піших нарядів поліції.

“Ми залучаємо сили добровольчих формувань тергромад, які приєднуються до нас і патрулюють вулиці разом. Буквально наступного тижня ми будемо залучати курсантів ВНЗ МВС, які також допомагатимуть патрулювати вулиці поліцейським”, — сказав він та закликав громадян бути видимими на дорозі — як пішоходів, так і водіїв, адже багато аварій трапляється у темну пору доби.

“Оскільки у нас незабаром найдовша ніч у році, це досить важливо — бути видимим. Звичайна світловідбивна стрічка, яку видно метрів за 100, рятує життя”, — наголосив Монастирський.

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