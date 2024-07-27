Во время учебного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил. Причины катастрофы выясняются. Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, передает УНН.

Детали

27 июля 2024 года во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил.

На месте катастрофы работают следователи, профильные эксперты и специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины для установления причин инцидента.

Руководство университета обеспечивает всестороннюю поддержку следствию.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего... Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас...

Также просим осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами - Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

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