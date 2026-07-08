Курс валют на 8 июля: доллар подешевел, евро снова растет
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 8 июля на уровне 44,5098 грн/дол., что на 5 копеек крепче предыдущего дня. Курс евро вырос на 1 копейку до 50,8836 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,5098 грн/долл., укрепив гривну по сравнению с предыдущим днём на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 8 июля на уровне 50,8836 грн/евро, что ослабило гривну по сравнению с предыдущим днём на 1 копейку.
Согласно данным на профильных сайтах на утро среды:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,26 грн при покупке и 44,76 грн при продаже, евро - 50,62 грн и 51,19 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,40 грн при покупке и 44,55 грн при продаже, евро - по 50,95 грн и 51,20 грн соответственно.
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