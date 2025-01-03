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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 3 января: Нацбанк снова снизил гривну до исторического минимума

Курс валют на 3 января: Нацбанк снова снизил гривну до исторического минимума

Киев  •  УНН

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 42,0385 грн/долл, что на 6 копеек ниже. Доллар в банках можно купить за 42,44 грн, евро - за 44,17 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 42,0385 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 42,03 грн/долл, что стало историческим минимумом. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,37 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

  • Доллар можно купить за 42,44 грн, а продать за 41,85 в банках. Евро можно купить за 44,17 грн, а продать за 43,50  грн в банках. 
    • В обменниках доллар торгуется по курсу 42,40-42,48 грн, а евро - по 43,80-44,20 грн. 
      • На межбанке курсы составляют соответственно 42,09-42,12 грн/долл. для доллара и 43,37-43,39 грн/евро для евро.

        Напомним 

        Средняя заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в ноябре 2024 года достигла 62 тысяч гривен.

        Ирина Колесник

        Ирина Колесник

        Экономика
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