Курс валют на 3 января: Нацбанк снова снизил гривну до исторического минимума
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 42,0385 грн/долл, что на 6 копеек ниже. Доллар в банках можно купить за 42,44 грн, евро - за 44,17 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 42,0385 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 42,03 грн/долл, что стало историческим минимумом. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,37 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,44 грн, а продать за 41,85 в банках. Евро можно купить за 44,17 грн, а продать за 43,50 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,40-42,48 грн, а евро - по 43,80-44,20 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 42,09-42,12 грн/долл. для доллара и 43,37-43,39 грн/евро для евро.
Напомним
Средняя заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в ноябре 2024 года достигла 62 тысяч гривен.