Курс валют на 3 січня: Нацбанк знову знизив гривню до історичного мінімуму

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 • 27406 перегляди

НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 42,0385 грн/дол, що на 6 копійок нижче. Долар у банках можна купити за 42,44 грн, євро - за 44,17 грн.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 42,0385 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 42,03 грн/дол, що стало історичним мінімумом. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,37 грн/євро. 

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку: 

  • Долар можна купити за 42,44 грн, а продати за 41,85 у банках. Євро можна купити за 44,17 грн, а продати за 43,50  грн у банках. 
    • В обмінниках долар торгується за курсом 42,40-42,48 грн, а євро - за 43,80-44,20 грн. 
      • На міжбанку курси становлять відповідно 42,09-42,12 грн/дол. для долара та 43,37-43,39 грн/євро для євро.

        Нагадаємо 

        Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у листопаді 2024 року досягла 62 тисяч гривень.

        Ірина Колеснік

        Ірина Колеснік

        Економіка
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