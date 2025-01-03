Курс валют на 3 січня: Нацбанк знову знизив гривню до історичного мінімуму

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 42,0385 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 42,03 грн/дол, що стало історичним мінімумом. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,37 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

Долар можна купити за 42,44 грн, а продати за 41,85 у банках. Євро можна купити за 44,17 грн, а продати за 43,50 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,40-42,48 грн, а євро - за 43,80-44,20 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 42,09-42,12 грн/дол. для долара та 43,37-43,39 грн/євро для євро.

Нагадаємо

Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у листопаді 2024 року досягла 62 тисяч гривень.