Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,6650 грн/долл., что девальвировало гривну на 24 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,66 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,08 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10:

Доллар можно купить за 40,00 грн, а продать за 39,50 в банках. Евро можно купить за 43,50 грн, а продать за 42,80 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,97-40,05 грн, а евро - по 43,38-43,55 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 39,67-39,69 грн/долл. для доллара и 42,11-42,12 грн/евро для евро.

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