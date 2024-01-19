Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год

Гривна будет ослабевать относительно доллара в течение 2024 года - такой прогноз дали банкиры и финансовые аналитики. Об этом говорится в результатах опроса относительно курсовых ожиданий проведенного Национальным банком Украины, передает УНН.

По данным НБУ, финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. В декабре 2023 года их прогноз был на уровне 40,08 грн/доллар.

Опрошенные же банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. Тогда как предыдущий прогноз был на уровне 41,16 грн/доллар. Ожидания же населения остановились на уровне 39,75 грн/доллар.

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в своем прогнозе еще в октябре 2023 года заявляла, что весной курс доллара США может достичь 42 грн.