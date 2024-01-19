Гривня слабшатиме: банкіри та фінансові аналітики погіршили курсовий прогноз на цей рік

Гривня слабшатиме щодо долара протягом 2024 року – такий прогноз дали банкіри та фінансові аналітики. Про це йдеться в результатах опитування щодо курсових очікувань проведеного Національним банком України, передає УНН.

За даними НБУ, фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,29 грн/долар. У грудні 2023 року їх прогноз був на рівні 40,08 грн/долар.

Опитані ж банкіри прогнозують курс 41,31 грн/долар. Тоді як попередній прогноз був на рівні 41,16 грн/долар. Очікування ж населення зупинилися на рівні 39,75 грн/долар.

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Нагадаємо

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у своєму прогнозі ще в жовні 2023 року заявляла, що навесні курс долара США може сягнути 42 грн.