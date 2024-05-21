Курс валют на 21 травня: долар виріс на 24 копійки
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 24 копійки, встановивши офіційний обмінний курс на рівні 39,6650 грн/дол. та 43,08 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 39,6650 грн/дол., що девальвувало гривню на 24 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,66 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,08 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10:
- Долар можна купити за 40,00 грн, а продати за 39,50 у банках. Євро можна купити за 43,50 грн, а продати за 42,80 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,97-40,05 грн, а євро - за 43,38-43,55 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,67-39,69 грн/дол. для долара та 42,11-42,12 грн/євро для євро.
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