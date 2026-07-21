Курс валют на 21 июля: доллар и евро подорожали
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 21 июля на уровне 44,7030 грн, ослабив гривну на 4 копейки. Курс евро также вырос до 51,0955 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,7030 грн/долл., ослабив гривну за день еще на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 21 июля на уровне 51,0955 грн/евро, что ослабило гривну за день на 4 копейки, откатив часть укрепления гривны накануне.
Согласно данным на профильных сайтах на утро вторника:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,48 грн при покупке и 44,94 грн при продаже, евро - 50,83 грн и 51,44 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,65 грн при покупке и 44,75 грн при продаже, евро - по 51,20 грн и 51,35 грн соответственно.
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