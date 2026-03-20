Курс валют на 20 марта: НБУ несколько ослабил гривну к доллару

По состоянию на пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,96 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 43,90 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,50. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,9617 грн (+6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,5032 грн (-2 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7951 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 43,76-44,25 грн, евро по 50,30-51,00 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,74-43,78 грн/долл. и 50,38-50,42 грн/евро.

Напомним

Нацбанк предоставил финучреждениям 73,1 млн долл. и 52 млн евро для подкрепления касс. Меры приняты из-за захвата инкассаторских машин Ощадбанка за рубежом.

