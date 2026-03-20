Курс валют на 20 березня: НБУ дещо послабив гривню до долара

Київ • УНН

 • 2338 перегляди

Нацбанк підняв офіційний курс долара до 43,96 гривні, а євро знизив до 50,50 гривні. Злотий у п'ятницю коштує 11,79 гривні.

Курс валют на 20 березня: НБУ дещо послабив гривню до долара

Станом на п'ятницю, 20 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,96 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 43,90 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,50. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,9617 грн (+6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,5032 грн (-2 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7951 грн. (-4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 43,76-44,25 грн, євро за 50,30-51,00 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,74-43,78 грн/дол. та 50,38-50,42 грн/євро.

      Нагадаємо

      Нацбанк надав фінустановам 73,1 млн дол. та 52 млн євро для підкріплення кас. Заходи вжито через захоплення інкасаторських машин Ощадбанку за кордоном.

      Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою18.03.26, 13:56 • 46902 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України