Курс валют на 19 августа: доллар возобновил рост
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2110 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек. Курс евро установлен на уровне 45,29 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2110 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,29 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,49 грн, а продать за 41,07 в банках. Евро можно купить за 45,60 грн, а продать за 45,00 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,45 грн, а евро - по 45,41-45,59 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,25-41,29 грн/долл. для доллара и 45,41-45,42 грн/евро для евро.
Напомним
С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций достигает около 98,7 миллиарда долларов.
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