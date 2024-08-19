Курс валют на 19 августа: доллар возобновил рост

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2110 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,29 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,49 грн, а продать за 41,07 в банках. Евро можно купить за 45,60 грн, а продать за 45,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,45 грн, а евро - по 45,41-45,59 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,25-41,29 грн/долл. для доллара и 45,41-45,42 грн/евро для евро.

Напомним

С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций достигает около 98,7 миллиарда долларов.