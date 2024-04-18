Курс валют на 18 апреля: доллар упал на 3 копейки

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,5451грн/долл., сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,54 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,05 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,80 грн, а продать за 39,35 в банках.

- Евро можно купить за 42,75 грн, а продать за 42,15 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,75-39,85 грн, а евро - по 42,70-42,90 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,62-39,64 грн/долл. для доллара и 42,17-42,18 грн/евро для евро.

Напомним,

Согласно отчету МВФ, за несколько лет гривна девальвирует по отношению к доллару США, достигнув отметки в 50,4 грн за доллар к 2027 году, а к 2029 году доллар будет стоить 54 грн.