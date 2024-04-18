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Курс валют на 18 апреля: доллар упал на 3 копейки
Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 39,5451 UAH/USD, доллар подешевел на 3 копейки.
Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила от партнеров 83,7 млрд долларов - Марченко
С начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года Украина получила 83,7 млрд долларов финансовой помощи от международных партнеров.
Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 181 объект инфраструктуры - отчет
Российские войска атаковали 13 областей Украины, обстреляв 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги уничтожили два "шахеда"
Во время воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили 2 вражеских беспилотника "Шахед" в Хмельницкой области, без жертв и материального ущерба.
В небе над Украиной ночью Силы обороны уничтожили все 13 вражеских "шахедов"
Все 13 беспилотников типа "Shahed-131/136", запущенных Россией для нападения на Украину ночью, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны.
Посол Маркарова раскрыла детали представленного в Конгрессе США пакета помощи Украине
Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий предоставление Украине и региональным партнерам $60,8 млрд помощи для противодействия россии, включая $49,9 млрд на оборонные расходы и $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и странам, пострадавшим от российской агрессии.
Удар рф по Чернигову: поисково-спасательная операция завершена
Завершилась поисково-спасательная операция в Чернигове после российского ракетного удара 17 апреля. Погибло 18 человек, еще 78 были ранены.
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка объяснила ключевые аспекты и секторы в мире криптовалют. Также пошагово рассказала, как приобрести криптомонету.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев без предупреждения, чтобы обсудить предоставление долгосрочной поддержки, экстренной помощи энергетической инфраструктуре Украины и усиление сотрудничества в таких отраслях, как оборонная промышленность.
Многомиллионная коррупционная схема на Черновицкой таможне: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 60 млн грн одному из подозреваемых в причастности к многомиллионной коррупционной схеме на Черновицкой таможне, которая нанесла государству 290 млн грн убытков.