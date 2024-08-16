Курс валют на 16 августа: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1382 грн/долл., что укрепило гривну на 19 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,13 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,30 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,50 грн, а продать за 41,10 в банках. Евро можно купить за 45,69 грн, а продать за 45,16 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,40 грн, а евро - по 45,24-45,43 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,13-41,17 грн/долл. для доллара и 45,11-45,14 грн/евро для евро.

Напомним,

С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций достигает около 98,7 миллиарда долларов США.