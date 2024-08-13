Курс валют на 13 августа: доллар и евро возобновили рост: курс валют на 13 августа

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2830 грн/долл., что девальвировало гривну на 17 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,10 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,45 грн, а продать за 41,00 в банках.

- Евро можно купить за 45,33 грн, а продать за 44,75 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, а евро - по 45,22-45,40 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,3-41,33 грн/долл. для доллара и 45,13-45,14 грн/евро для евро.

Напомним

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало июля достиг около 6,17 трлн грн или 152,2 млрд долл., увеличившись за месяц в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд грн (0,86%), а в долларовом - на 1,16 млрд долл. (0,77%). В то же время с начала года долг стал дешевле более чем на 10%.