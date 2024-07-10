Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,7662 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,08 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,05 грн, а продать за 40,60 в банках.

- Евро можно купить за 44,52 грн, а продать за 43,85 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,87-40,97 грн, а евро - по 44,33-44,50 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 40,66-40,7 грн/долл. для доллара и 44,01-44,04 грн/евро для евро.

Напомним

За первые пять месяцев 2024 года украинские банки после налогообложения заработали 67,97 миллиарда гривен прибыли, что на 27% больше чем в прошлом году.