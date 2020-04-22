Курс на цифровизацию: Шмыгаль рассказал о необходимости онлайн услуг во время коронакризиса

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 28540 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 75154 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101079 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127422 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128267 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171182 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121538 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104916 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103059 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Курс на цифровизацию: Шмыгаль рассказал о необходимости онлайн услуг во время коронакризиса

Курс на цифровизацию: Шмыгаль рассказал о необходимости онлайн услуг во время коронакризиса

Киев  •  УНН

 • 15519 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Правительство Украины продолжает курс на цифровизацию, а онлайн услуги стали особенно актуальны во время коронакризиса. Об этом во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Правительство Украины продолжает курс цифровизации. В программе Президента Украины Владимира Зеленского очень правильные позиции под названием „комфортная страна“ и „электронная страна“. Для меня во многом эти позиции тождественны, ведь комфортная страна это там, где ты можешь быстро и без лишней бюрократии получить качественные услуги. И, в первую очередь, мы говорим об услугах онлайн. Мы понимаем, что услуги онлайн — это часть более широкого тренда, который стал еще более актуальным в условиях сегодняшнего коронакризиса, когда мы все вынуждены работать изолированно”, - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что онлайн услуги сегодня являются приоритетом номер один. Поэтому цифровизация заложена в основу государственной стратегии.

“Мы будем реализовывать эти стратегии трансформации во всех сферах. Мы говорим не только о водительских правах и паспорте в мобильном приложении, но и об образовании онлайн, социальных услугах онлайн, предпринимательстве онлайн и других важных вещах”, - добавил Шмыгаль.

Напомним, Зеленский представил цифровые паспорта в приложении “Дія”.

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