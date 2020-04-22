Курс на цифровізацію: Шмигаль розповів про необхідність онлайн послуг під час коронакризи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уряд України продовжує курс на цифровізацію, а онлайн послуги стали особливо актуальні під час коронакризи. Про це під час онлайн презентації цифрових паспортів у мобільному додатку “Дія” заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Уряд України продовжує курс цифровізації. У програмі Президента України Володимира Зеленського є дуже правильні позиції під назвою „комфортна країна“ і „електронна країна“. Для мене багато в чому ці позиції тотожні, адже комфортна країна це там, де ти можеш швидко і без зайвої бюрократії отримати якісні послуги. І, в першу чергу, ми говоримо про послуги онлайн. Ми розуміємо, що послуги онлайн — це частина більш широкого тренду, який став ще більш актуальним в умовах сьогоднішньої коронакризи, коли ми всі вимушені працювати ізольовано”, — сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що онлайн послуги сьогодні є пріоритетом номер один. Тому цифровізація закладена в основу державної стратегії.
“Ми будемо реалізовувати ці стратегії трансформації в усіх сферах. Ми говорим не тільки про водійські права і паспорт в мобільному додатку, а й про освіту онлайн, соціальні послуги онлайн, підприємництво онлайн та інші важливі речі”, — додав Шмигаль.
Нагадаємо, Зеленський презентував цифрові паспорти у застосунку “Дія”.