Курс гривны может удержаться на нынешнем уровне до конца года - эксперт

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На сегодня нет обоснованных оснований для роста курса гривны к доллару до конца 2016 года. Такое мнение высказал в комментарии УНН глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

По словам А.Сугоняко, до конца года, исходя из нашей экономической ситуации, курс гривны может быть выдержан на нынешнем уровне без особых проблем, но возможны колебания.

"Экономических оснований нет (для роста курса гривны к доллару до конца 2016 года - ред.), потому что мы получили кредиты МВФ, мы получили некоторые кредиты от Евросоюза, гарантии правительства США на миллиард. Это те средства, которые позволяют нам спокойно смотреть на ситуацию с курсом", - сказал он.

"Но есть еще такой фактор неэкономический, который имеет название "доверие к власти", и является он чрезвычайно низким. И в случае, если будут или внутренние какие-то события дестабилизационного характера, или внешнего, которые будут негативно влиять на ситуацию в Украине, это может элементарно вызвать дестабилизацию курса", - отметил эксперт.

В то же время, по мнению А.Сугоняко, в среднесрочной перспективе, если вести речь о годе или двух, без всякого сомнения гривна не может не девальвировать, несмотря на состояние платежного баланса.

"На конец года текущий счет платежного баланса может составить около минус 4 млрд... И в такой перспективе однозначно курс не может быть стабильным. То есть, он должен меняться", - уточнил эксперт.

Он добавил, что курс национальной валюты можно держать, как это делала предыдущая власть, "то есть выстраивать дамбу за счет валютных резервов и уменьшая денежную массу в экономике. Но это то, что всплывет через несколько лет еще сильнее".