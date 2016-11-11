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Курс гривні може утриматись на нинішньому рівні до кінця року - експерт

Курс гривні може утриматись на нинішньому рівні до кінця року - експерт

Київ • УНН

 • 13339 перегляди

Однак, на думку Олександра Сугоняки, у середньостроковій перспективі девальвації гривні не уникнути

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На сьогодні немає обгрунтованих підстав для зростання курсу гривні до долара до кінця 2016 року. Таку думку висловив у коментарі УНН голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

За словами О.Сугоняки, до кінця року, виходячи з нашої економічної ситуації, курс гривні може бути витриманий на нинішньому рівні без особливих проблем, але можливі коливання.

"Економічних підстав немає (для зростання курсу гривні до долара до кінця 2016 року – ред.), тому що ми отримали кредити МВФ, ми отримали деякі кредити від Євросоюзу, гарантії уряду США на мільярд. Це ці кошти, які дозволяють нам спокійно дивитися на ситуацію з курсом", - сказав він.

"Але є ще такий чинник неекономічний, що має назву "довіра до влади", і є надзвичайно низьким. І у випадку, якщо будуть або внутрішні якісь події дестабілізаційного характеру, або зовнішнього, які будуть негативно впливати на ситуацію в Україні, це може елементарно викликати дестабілізацію курсу", - зазначив експерт.

Водночас, на думку О.Сугоняки, у середньостроковій перспективі, якщо вести мову про рік або два, без усякого сумніву гривня не може не девальвувати, зважаючи на стан платіжного балансу.

"На кінець року поточний рахунок платіжного балансу може становити мінус близько 4 млрд… І в такій перспективі однозначно курс не може бути стабільним. Тобто, він мусить змінюватися", - уточнив експерт.

Він додав, що курс національної валюти можна тримати, як це робила попередня влада, "тобто вибудовувати дамбу за рахунок валютних резервів і зменшуючи грошову масу в економіці. Але це те, що випірне через декілька років ще сильніше".

Українські Національні Новини

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