Курс доллара упал на 2 копейки, евро снова дешевле 51 грн

По состоянию на четверг, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,77 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,79 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,98. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,7687 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9781 грн (-5 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8674 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 44,52-45,02 грн, евро по 50,75-51,40 грн, злотый по 11,53-12,05 грн;

на межбанке курсы составляют 44,85-44,88 грн/дол. и 51,12-51,14 грн/евро.

Напомним

Согласно финансовому отчету, президент США Дональд Трамп получил почти 800 млн долларов от криптопроекта World Liberty Financial и 635 млн от продажи мемкоинов. Это стало его крупнейшим источником дохода в 2025 году.

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