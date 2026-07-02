Курс доллара упал на 2 копейки, евро снова дешевле 51 грн

$44.790.0651.030.13
ukenru
03:46 • 6402 просмотра
Ночная атака на Киев: число погибших возросло до восьми, 34 ранены - фоторепортажPhoto
02:15 • 15566 просмотра
Число погибших и раненых в Киеве возросло
00:05 • 16581 просмотра
Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии
1 июля, 23:35 • 16731 просмотра
Ночная атака на Киев: 5 раненых, повреждены жилые дома
1 июля, 23:15 • 14780 просмотра
Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
1 июля, 20:40 • 15810 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
1 июля, 20:22 • 18189 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
1 июля, 16:49 • 19552 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
1 июля, 16:40 • 24254 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
1 июля, 16:21 • 20150 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.3м/с
60%
747мм
Популярные новости
60% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается, доверие к власти падает - опрос1 июля, 20:59 • 8786 просмотра
Ночная атака на Киев: пожары в центре города, горит крыша отеля1 июля, 21:32 • 11896 просмотра
путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко1 июля, 22:05 • 8604 просмотра
Зеленский предложил Ирландии сотрудничество в формате Drone Deal1 июля, 22:37 • 4608 просмотра
Италия опровергла блокировку помощи Украине на 2027 год и подтвердила поддержку Киева - СМИ01:42 • 9238 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 22371 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 27285 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 32895 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 33097 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 46004 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Гана
Монако
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 46833 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 82513 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 96821 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 108751 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 142727 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Курс доллара упал на 2 копейки, евро снова дешевле 51 грн

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,77 грн, евро - 50,98 грн. Курс доллара снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара упал на 2 копейки, евро снова дешевле 51 грн

По состоянию на четверг, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,77 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,79 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,98. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,7687 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,9781 грн (-5 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8674 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,52-45,02 грн, евро по 50,75-51,40 грн, злотый по 11,53-12,05 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,85-44,88 грн/дол. и 51,12-51,14 грн/евро.

      Напомним

      Согласно финансовому отчету, президент США Дональд Трамп получил почти 800 млн долларов от криптопроекта World Liberty Financial и 635 млн от продажи мемкоинов. Это стало его крупнейшим источником дохода в 2025 году.

      В Украине готовят новые штрафы до 17 тысяч гривен для водителей-нарушителей01.07.26, 16:06 • 2600 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      Финансы