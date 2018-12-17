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Курков возглавил украинский ПЕН-клуб

Киев • УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Новым президентом украинской организации поэтов-романистов ПЕН-клуба на следующие два года стал украинский писатель Андрей Курков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЕН-клуба.

Курков возглавил украинский ПЕН-клуб

"Новым президентом Украинского ПЕН стал Андрей Курков", - такое решение приняли члены Украинского ПЕН во время Общего отчетно-выборного собрания.

По Уставу Украинского ПЕН, Андрей Курков будет возглавлять организацию в течение 2 лет.

Также во время собрания члены Украинского ПЕН выбрали двух вице-президенток - Олю Гнатюк и Татьяну Терен. Членами нового Исполнительного Совета Украинского ПЕН стали Елена Стяжкина, Леонид Финберг, Евгений Захаров, Лариса Денисенко и Остап Сливинский.

Справка: Андрей Курков - писатель, киносценарист. Автор романов и повестей "Бикфордов мир" (1993), "Приятель покойника" (1995), "Пикник на льду" (1996), "Последняя любовь президента" (2004), "Ночной молочник" (2007), "Львовская гастроль Джими Хендрикса" (2012), "Дневники Майдана" (2015), "Серые пчелы" (2018), а также книг рассказов, произведений для детей и сценариев к фильмам. Книги Андрея Куркова переведены около 40 языков мира. До этого занимал должность вице-президента Украинского ПЕН.

Украинский ПЕН является одним из 144 автономных национальных ПЕН-центров. ПЕН-клуб был основан в 1921 году в Лондоне по инициативе писателей Кэтрин Эми Доусон-Скотт и Джона Голсуорси. ПЕН призван отстаивать право авторов на свободу слова, содействовать сотрудничеству интеллектуалов из разных стран, а также поддерживать развитие литературы и продвигать чтение. Украинский центр Международного ПЕН-клуба был основан в 1989 году. Под эгидой Украинского ПЕН происходит ежегодное награждение лауреатов Премии им. В. Стуса и Премии им. Ю. Шевелева, а также действует Харьковская литературная резиденция. Организация насчитывает 90 членов.

Напомним, Андрей Курков со своим произведением "Серый пчелы" был выбран в числе финалистов "Книги года-2018".

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