Курков очолив український ПЕН-клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Новим президентом української організації поетів-романістів ПЕН-клубу на наступні два роки став український письменник Андрій Курков, передає УНН із посиланням на прес-службу ПЕН-клубу.
"Новим президентом Українського ПЕН став Андрій Курков", - таке рішення ухвалили члени Українського ПЕН під час Загальних звітно-виборчих зборів.
За Статутом Українського ПЕН, Андрій Курков очолюватиме організацію протягом 2 років.
Також під час зборів члени Українського ПЕН обрали двох віце-президенток – Олю Гнатюк та Тетяну Терен. Членами нової Виконавчої Ради Українського ПЕН стали Олена Стяжкіна, Леонід Фінберг, Євген Захаров, Лариса Денисенко та Остап Сливинський.
Довідка: Андрій Курков – письменник, кіносценарист. Автор романів та повістей “Бикфордов мир” (1993), “Приятель покойника” (1995), “Пикник на льду” (1996), “Последняя любовь президента” (2004), “Ночной молочник” (2007), “Львовская гастроль Джими Хендрикса” (2012), “Дневники Майдана” (2015), “Серые пчелы” (2018), а також книжок оповідань, творів для дітей та сценаріїв до фільмів. Книжки Андрія Куркова перекладені близько 40 мовами світу. До цього обіймав посаду віце-президента Українського ПЕН.
Український ПЕН є одним із 144 автономних національних ПЕН-центрів. ПЕН-клуб був заснований 1921 року в Лондоні за ініціативи письменників Кетрін Емі Доусон-Скотт та Джона Ґолсуорсі. ПЕН покликаний відстоювати право авторів на свободу слова, сприяти співпраці інтелектуалів з різних країн, а також підтримувати розвиток літератури та промотувати читання. Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу був заснований 1989 року. Під егідою Українського ПЕН відбувається щорічне нагородження лауреатів Премії ім. В. Стуса та Премії ім. Ю. Шевельова, а також діє Харківська літературна резиденція. Організація налічує 90 членів.
Нагадаємо, Андрій Курков із своїм твором "Сірі бджоли" був обраний в числі фіналістів "Книги року-2018".