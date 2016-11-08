Курды освободили большую часть стратегического города возле Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Курдские силы пешмерга утверждают, что они установили контроль над почти тремя четвертями города Башика восточнее Мосула на ключевом маршруте поставок для группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Иракские курдские силы обмениваются шквальным огнем с боевиками "Исламского государства", перемещаясь из двух направлений в центр города Башика.
"У нас есть координаты их баз и туннелей, и мы нацелены на то, чтобы ослабить их, чтобы наши силы смогли легче достичь своих целей", - сказал командующий сил пешмерга, бригадный генерал Искандер Халил Харди.
По его словам, по данным разведки, гражданских в городе нет, поэтому об этом волноваться не нужно.
Как отмечается, в понедельник бои за город продолжались до поздней ночи.
Напомним, 7 ноября курды вошли в удерживаемый "Исламским государством" город Башика вблизи Мосула.
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.