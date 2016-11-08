Курди звільнили більшу частину стратегічного міста біля Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Курдські сили пешмерга стверджують, що вони встановили контроль над майже трьома чвертями Башіки на схід від Мосула на ключовому маршруті поставок для угруповання "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Іракські курдські сили обмінюються шквальним вогнем з бойовиками "Ісламської держави", переміщаючись з двох напрямків до центру Башіки.
"У нас є координати їх баз і тунелів, і ми націлені на те, щоб послабити їх, щоб наші сили змогли легше досягти своїх цілей", - сказав командувач сил пешмерга, бригадний генерал Іскандер Халіл Гарді.
З його слів, за даними розвідки, цивільних у місті немає, тож про це хвилюватися не потрібно.
Як зазначається, у понеділок бої за місто тривали до пізньої ночі.
Нагадаємо, 7 листопада курди увійшли в утримуване "Ісламською державою" місто Башіка поблизу Мосула.
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "Ісламської держави". Місто перебуває під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.