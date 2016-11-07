Курды вошли в удерживаемый "Исламским государством" город вблизи Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В рамках операции по освобождению второго по величине города Ирака - Мосула - от боевиков "Исламского государства" курдские отряды (пешмерга) вошли в населенный пункт Башика, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Этот стратегически важный населенный пункт расположен в 20 километрах от Мосула и находится под контролем террористов с августа 2014 года.
Как сообщается, спецназовцы курдской региональной администрации Ирака - "зеревани" - вошли в Башику со стороны сел Копан, Тезхераб и Омер Камчи. Военные советники международной коалиции оказывают им активную поддержку.
В Башике проживают в основном христиане и езиды. Операция по освобождению Башики началась 23 октября.
В непосредственной близости от Башики с прошлого года находится военная база, где эксперты из Турции готовили силы из числа местного населения для борьбы с "Исламским государством".
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.