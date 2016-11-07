Курди увійшли в утримуване "Ісламською державою" місто поблизу Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У рамках операції зі звільнення другого за величиною міста Іраку - Мосула - від бойовиків "Ісламська держава" курдські загони (пешмерга) увійшли до населеного пункту Башіка, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Цей стратегічно важливий населений пункт розташований за 20 кілометрів від Мосула і перебуває під контролем терористів з серпня 2014 року.
Як повідомляється, спецпризначенці курдської регіональної адміністрації Іраку - "зеревані" - увійшли в Башіку з боку сіл Копан, Тезхераб і Омер Камчі. Військові радники міжнародної коаліції надають їм активну підтримку.
У Башіці проживають в основному християни і єзиди. Операція зі звільнення Башіки почалася 23 жовтня.
У безпосередній близькості від Башіки з минулого року перебуває військова база, де експерти з Туреччини готували сили з числа місцевого населення для боротьби з "Ісламською державою".
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "Ісламської держави". Місто перебуває під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.