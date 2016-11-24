Курды и шииты объединились после блокировки Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Иракские курды и шииты, которые остались на территории Мосула, договорились об объединении своих сил для противостояния атаке США с целью захватить город, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Иракские курды и шиитские силы договорились объединиться после отрезания Мосула от остальной территории, принадлежащей Исламской государству в западной части Ирака и Сирии, для противостояния атаке США с целью захватить город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая договоренность была достигнута между курдами и шиитами на заседании в среду между командирами курдских сил пешмерга, развернутых в Синджаре, к западу от Мосула, и Хади аль-Амири, лидером поддерживаемой Ираном организации Бадра.
Мосул пока окружен на севере, юге и востоке иракскими правительственными силами и пешмергами.
Сообщается, иракские специальные подразделения по борьбе с терроризмом, которые подготовили США, нарушили оборону исламского государства в восточной части Мосула в конце октября и ведут борьбу, чтобы расширить свои позиции там.