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Курды и шииты объединились после блокировки Мосула

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Иракские курды и шииты, которые остались на территории Мосула, договорились об объединении своих сил для противостояния атаке США с целью захватить город, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Курды и шииты объединились после блокировки Мосула

"Иракские курды и шиитские силы договорились объединиться после отрезания Мосула от остальной территории, принадлежащей Исламской государству в западной части Ирака и Сирии, для противостояния атаке США с целью захватить город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая договоренность была достигнута между курдами и шиитами на заседании в среду между командирами курдских сил пешмерга, развернутых в Синджаре, к западу от Мосула, и Хади аль-Амири, лидером поддерживаемой Ираном организации Бадра.

Мосул пока окружен на севере, юге и востоке иракскими правительственными силами и пешмергами.

Сообщается, иракские специальные подразделения по борьбе с терроризмом, которые подготовили США, нарушили оборону исламского государства в восточной части Мосула в конце октября и ведут борьбу, чтобы расширить свои позиции там.

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