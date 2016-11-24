Курди та шиїти об’єдналися після блокування Мосула

“Іракські курди і шиїтські сили домовилися об’єднатися після відрізання Мосула від решти території, що належить Ісламській державі в західній частині Іраку та Сирії, для протистояння атаці США з метою захопити місто”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така домовленість була досягнута між курдами і шиїтами на засіданні в середу між командирами курдських сил пешмерга, розгорнутих у Синджарі, на захід від Мосула, і Хаді аль-Амірі, лідером підтримуваної Іраном організації Бадра.

Мосул наразі оточений на півночі, півдні і сході іракськими урядовими силами і пешмергами.

Повідомляється, іракські спеціальні підрозділи по боротьбі з тероризмом, яких підготували США, порушили оборону ісламської держави в східній частині Мосула в кінці жовтня і ведуть боротьбу, щоб розширити свої позиції там.