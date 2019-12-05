Покупая жилье украинцы хотят видеть развитую инфраструктуру и зеленые зоны - застройщик

"Можно отметить, что покупатель стал более требователен к инфраструктуре, особенно с учетом массовой застройки различных промзон. Немаловажным фактором для потенциальных покупателей при выборе жилья является наличие зеленой зоны недалеко от дома, детсада, где есть места, школы, транспорта. Большинство запросов начинается со слов: "Недалеко от метро", то есть постоянные пробки на дорогах заставляют людей рассматривать варианты жилых комплексом, которые имеют удобное расположение возле метро или пешую доступность, хотя и понимают, что цена в такой квартиры будет выше", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Киевгорстрое" уточнили, как и раньше, высокий спрос на 1-комнатные квартиры и студии, устойчивый спрос на 3+ комнатные квартиры, как правило, это не первая покупка. И достаточно устойчивый спрос на 2-комнатные - такие квартиры, как правило, покупают для себя, а не на перепродажу или сдачу в аренду.