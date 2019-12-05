Купуючи житло українці хочуть бачити розвинену інфраструктуру та зелені зони - забудовник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Останнім часом інвестор став більш вимогливим до інфраструктури при купівлі житла. Про це розповіли у ХК “Київміськбуд”, повідомляє УНН.
“Можна відзначити, що покупець став більш вимогливий до інфраструктури, особливо з урахуванням масової забудови різних промзон. Досить важливим фактором для потенційних покупців при виборі житла є наявність зеленої зони недалеко від будинку, садочка, де є місця, школи, транспорту. Більшість запитів починається зі слів: „Недалеко від метро“, тобто, постійні затори на дорогах змушують людей розглядати варіанти житлових комплексом, які мають зручне розташування біля метро або пішу доступність, хоча і розуміють, що ціна у такої квартири буде вище”, — повідомили у прес-службі компанії.
У “Київміськбуді” уточнили, як і раніше, найвищий попит на 1-кімнатні квартири і студії, стійкий попит на 3+ кімнатні квартири, як правило, це не перша покупка. І досить стійкий попит на 2-кімнатні — такі квартири, як правило, купують для себе, а не на перепродаж або здачу в оренду.