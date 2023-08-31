Кулеба встретился с главой МИД Испании: говорили о вступлении Украины в ЕС

Цитата

«Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году является главным приоритетом. Украина делает все необходимые шаги, ЕС тоже», - написал Кулеба в X (бывший Twitter).

По его словам, дипломаты также обсудили расширение военной помощи Испании Украине.

Spain. Мой коллега и друг @JMAlbares. Я аплодирую председательствующей в ЕС Испании’.



Открытие переговоров о вступлении Украины’в ЕС в 2023 году является главным приоритетом. Украина делает все необходимые шаги, как и ЕС.



Мы также обсудили расширение столь ценимой военной помощи Испании’Украине. pic.twitter.com/jz8jgbUFHI

Дополнение

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе осуществляет уже побывал в Чехии и Франции. С президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции «Формулы мира» и наш экспорт зерна в страны Африки и за ее пределы".



Напомним

С 1 июля Испания приняла председательство в Европейском Союзе, оно продлится до 31 декабря.