Кулеба зустрівся з головою МЗС Іспанії: говорили про вступ України до ЄС

Цитата

«Відкриття переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році є головним пріоритетом. Україна робить усі необхідні кроки, ЄС теж»,- написав Кулеба у X( колишній Twitter).

За його словами, дипломати також обговорили розширення військової допомоги Іспанії Україні.

Spain. My colleague and friend @JMAlbares. I applaud Spain’s EU Presidency.



Opening Ukraine’s EU accession talks in 2023 is top priority. Ukraine is making all the necessary steps, and so does the EU.



We also discussed expanding Spain’s much-appreciated military aid to Ukraine. pic.twitter.com/jz8jgbUFHI

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 31, 2023

Доповнення

Очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснює вже побував в Чехії та Франції. З президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції «Формули миру» та наш експорт зерна до країн Африки та за її межі".



Нагадаємо

З 1 липня Іспанія прийняла головування в Європейському Союзі, воно триватиме до 31 грудня.