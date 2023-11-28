Кулеба заявил, что не чувствует давления относительно начала переговоров для окончания войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что не чувствует давления относительно начала мирных переговоров для прекращения войны, которую против Украины развязала россия. Об этом он сказал на совместной с Верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.

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Кулеба в ответ на вопрос, чувствует ли какое-то давление начать переговоры для окончания войны, сказал: "Нет, я не чувствую никакого давления".

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит признаков "усталости" у стран-членов блока и уверен, что поддержка Украины продолжится.