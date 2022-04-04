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Кулеба пригласил глав МИД G7 посетить Бучу, чтобы не сомневаться в санкциях

Киев • УНН

 • 147504 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министры иностранных дел "Группы семи", которые сомневаются относительно целесообразности применения тех или иных санкций в отношении россии, должны посетить украинскую Бучу, и захватить коллег по правительству. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге со своей британской коллегой Лиз Трасс, пишет УНН.

Кулеба пригласил глав МИД G7 посетить Бучу, чтобы не сомневаться в санкциях

Цитата

"Я знаю, что у некоторых стран, которые принадлежат к "Группе семи", все еще есть сомнения относительно целесообразности применения тех или иных санкций. Поэтому я приглашаю этих коллег, у меня лично с ними очень хорошие отношения, но я приглашаю их посетить до своей министерской встрече в четверг Бучу и развеять любые сомнения", - сказал Кулеба.

"В каждой стране решение не зависит только от министра иностранных дел, поэтому я предлагаю этим коллегам взять кого-то из их правительств, с тех кто сомневается, и также посетить Бучу", - добавил министр.

Детали

По словам главы дипведомства, украинская дипломатия уже начала работу со странами "семерки" для того, чтобы встреча министров иностранных дел на этой неделе стала успешной с точки зрения применения санкций, в том числе нефтегазового эмбарго.

"Я не могу сейчас сказать, будут ли эти санкции применены в четверг, потому что окончательное решение зависит не от Украины - мы, к сожалению, еще не относимся к "Группе семи", - отметил он.

Напомним

Как писал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует от лидеров стран “Группы семи” (G7) ввести новые разрушительные санкции против российской федерации после умышленных преступлений против гражданского населения в Киевской области.

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