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Кулеба запросив глав МЗС G7 відвідати Бучу, щоб не сумніватись щодо санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністри закордонних справ "Групи семи", які сумніваються щодо доцільності застосування тих чи інших санкцій щодо росії, мають відвідати українську Бучу, і захопити колег по уряду. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу зі своєю британською колегою Ліз Трасс, пише УНН.

Кулеба запросив глав МЗС G7 відвідати Бучу, щоб не сумніватись щодо санкцій

Цитата

"Я знаю, що у деяких країн, які належать до "Групи семи", все ще є сумніви щодо доцільності застосування тих чи інших санкцій. Тому я запрошую цих колег, у мене особисто з ними дуже добрі стосунки, але я запрошую їх відвідати до своєї міністерської зустрічі в четвер Бучу і розвіяти будь-які сумніви", - сказав Кулеба.

"В кожній країні рішення не залежить лише від міністра закордонних справ, тому я пропоную цим колегам взяти будь-кого з їхніх урядів, з тих хто сумнівається, і також відвідати Бучу", - додав міністр.

Деталі

Зі слів голови дипвідомства, українська дипломатія вже почала роботу з країнами "сімки" для того, щоб зустріч міністрів закордонних справ цього тижня стала успішною з точки зору застосування санкцій, в тому числі нафтогазового ембарго.

"Я не можу зараз сказати, чи ці санкції будуть застосовані в четвер, тому що остаточне рішення залежить не від України – ми, нажаль, ще не належимо до "Групи семи", - зауважив він.

Нагадаємо

Як писав УНН, Міністерство закордонних справ України вимагає від лідерів країн “Групи семи” (G7) ввести нові руйнівні санкції проти російської федерації після навмисних злочинів проти цивільного населення у Київській області.

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