Кулеба запросив глав МЗС G7 відвідати Бучу, щоб не сумніватись щодо санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністри закордонних справ "Групи семи", які сумніваються щодо доцільності застосування тих чи інших санкцій щодо росії, мають відвідати українську Бучу, і захопити колег по уряду. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу зі своєю британською колегою Ліз Трасс, пише УНН.
Цитата
"Я знаю, що у деяких країн, які належать до "Групи семи", все ще є сумніви щодо доцільності застосування тих чи інших санкцій. Тому я запрошую цих колег, у мене особисто з ними дуже добрі стосунки, але я запрошую їх відвідати до своєї міністерської зустрічі в четвер Бучу і розвіяти будь-які сумніви", - сказав Кулеба.
"В кожній країні рішення не залежить лише від міністра закордонних справ, тому я пропоную цим колегам взяти будь-кого з їхніх урядів, з тих хто сумнівається, і також відвідати Бучу", - додав міністр.
Деталі
Зі слів голови дипвідомства, українська дипломатія вже почала роботу з країнами "сімки" для того, щоб зустріч міністрів закордонних справ цього тижня стала успішною з точки зору застосування санкцій, в тому числі нафтогазового ембарго.
"Я не можу зараз сказати, чи ці санкції будуть застосовані в четвер, тому що остаточне рішення залежить не від України – ми, нажаль, ще не належимо до "Групи семи", - зауважив він.
Нагадаємо
Як писав УНН, Міністерство закордонних справ України вимагає від лідерів країн “Групи семи” (G7) ввести нові руйнівні санкції проти російської федерації після навмисних злочинів проти цивільного населення у Київській області.