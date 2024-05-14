Кулеба встретился с теневыми министрами Великобритании

Дмитрий Кулеба провел встречу с теневым министром иностранных дел и теневым министром обороны Великобритании, сообщили в МИД, передает УНН.

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Украинский дипломат отметил, что был рад подтвердили крепкое стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией.

Я был рад встретиться сегодня с членами Лейбористской партии Великобритании, теневым министром иностранных дел Дэвидом Ламми и теневым министром обороны Джоном Гили. Мы подтвердили прочное стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, которое выходит за рамки политических партий. Особая связь между Украиной и Великобританией основывается на взаимном уважении наших народов, общих ценностях и общем видении сильного и демократического будущего отметил глава МИД Украины.

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