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Кулеба зустрівся з тіньовими міністрами Великої Британії

Кулеба зустрівся з тіньовими міністрами Великої Британії

Київ • УНН

 • 51992 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з тіньовими міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії, підтвердивши міцне стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, яке виходить за рамки політичних партій.

Дмитро Кулеба провів зустріч з тіньовим міністром закордонних справ та тіньовим міністром оборони Великої Британії, повідомили в МЗС, передає УНН.

Деталі

Український дипломат відзначив, що був радий підтвердили міцне стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Я був радий зустрітися сьогодні з членами Лейбористської партії Великої Британії, тіньовим міністром закордонних справ Девідом Ламмі та тіньовим міністром оборони Джоном Гілі. Ми підтвердили міцне стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, яке виходить за рамки політичних партій. Особливий зв'язок між Україною та Великою Британією ґрунтується на взаємній повазі наших народів, спільних цінностях та спільному баченні сильного та демократичного майбутнього

зазначив глава МЗС України.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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