Кулеба зустрівся з тіньовими міністрами Великої Британії

Дмитро Кулеба провів зустріч з тіньовим міністром закордонних справ та тіньовим міністром оборони Великої Британії, повідомили в МЗС, передає УНН.

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Український дипломат відзначив, що був радий підтвердили міцне стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Я був радий зустрітися сьогодні з членами Лейбористської партії Великої Британії, тіньовим міністром закордонних справ Девідом Ламмі та тіньовим міністром оборони Джоном Гілі. Ми підтвердили міцне стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, яке виходить за рамки політичних партій. Особливий зв'язок між Україною та Великою Британією ґрунтується на взаємній повазі наших народів, спільних цінностях та спільному баченні сильного та демократичного майбутнього