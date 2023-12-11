Кулеба встретился с Сийярто: час говорили об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которой обсудили решение Европейского Совета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Об этом сообщил глава МИД Украины, пишет УНН.

Только что завершил встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы говорили час. Был очень длинный, искренний разговор. Мы давно друг друга знаем, хотя действительно с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно поговорили. Мы честно отвечали на вопросы друг друга

- написал на своей странице в Instagram Кулеба.

По его словам, темой встречи было решение Европейского Совета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

Понимаю, что все ждут ответ: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать Президенту Зеленскому. Петер будет докладывать своему Премьер-министру. Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе

- добавил Кулеба.

Напомним

Дмитрий Кулеба сообщил журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, что сегодня впервые с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто.