Кулеба встретился с Сийярто: час говорили об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы обсудить решение Европейского Совета о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, отметив общее будущее в Европе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которой обсудили решение Европейского Совета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Об этом сообщил глава МИД Украины, пишет УНН.
Только что завершил встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы говорили час. Был очень длинный, искренний разговор. Мы давно друг друга знаем, хотя действительно с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно поговорили. Мы честно отвечали на вопросы друг друга
По его словам, темой встречи было решение Европейского Совета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.
Понимаю, что все ждут ответ: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать Президенту Зеленскому. Петер будет докладывать своему Премьер-министру. Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе
Напомним
Дмитрий Кулеба сообщил журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, что сегодня впервые с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Кулеба встретился с Сийярто: час говорили об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы обсудить решение Европейского Совета о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, отметив общее будущее в Европе.
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