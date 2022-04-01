Кулеба требует от МККК не предпринимать действий, которые смогут легитимизировать действия рф

Цитата

“Безусловно, речь идет о принудительных депортациях для создания пропагандистской картинки, демонстрации того, что якобы украинцы пытаются уехать в россию, где им гарантирована безопасность и защита. Но это не правда. Это манипуляции со стороны российской федерации. Мы этому противодействуем в рамках имеющихся физических возможностей. Я также требую от Международного комитета Красного Креста занять принципиальную позицию по этому поводу и не предпринимать никаких действий, которые каким-то образом смогут легитимизировать эти усилия российской федерации”, - сказал Кулеба.

Детали

Министр подчеркнул, что все международные организации в сотрудничестве с Украиной должны сейчас сосредоточиться на том, чтобы правительство Украины получило списки тех граждан, которые выехали, и совместно с международными организациями организовали их возвращение в Украину.

Ранее

Недавно глава МККК Петер Маурер встретился в Москве с главой российского Красного Креста, который, согласно сообщению пресс-службы МККК, "проводит важную работу, оказывая помощь тем, кто прибывает в россию после побега из их домов на Донбассе". После визита Красный Крест сообщил о возможности открытия офиса в российском Ростове-на-Дону. Это вызвало бурную реакцию в Украине.

Позднее Красный Крест заявил, что не будет участвовать в какой-либо принудительной эвакуации из Украины.