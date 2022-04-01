Кулеба вимагає від МКЧХ не вживати дій, які зможуть легітимізувати дії рф

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“Безумовно, йдеться про примусові депортації для створення пропагандистської картинки, демонстрації того, що начебто українці намагаються виїхати в росію, де їм гарантовано безпеку і захист. Але це не правда. Це маніпуляції з боку російської федерації. Ми цьому протидіємо в межах наявних фізичних можливостей. Я також вимагаю від Міжнародного комітету Червоного Хреста зайняти принципову позицію з цього приводу і не вживати жодних дій, які будь-яким способом зможуть легітимізувати ці зусилля російської федерації”, - сказав Кулеба.

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Міністр наголосив, що всі міжнародні організації у співпраці з Україною мають зараз зосередитися на тому, щоб уряд України отримав списки тих громадян, які виїхали, і спільно з міжнародними організаціями організували їхнє повернення до України.

Раніше

Нещодавно очільник МКЧХ Петер Маурер зустрівся в Москві з головою російського Червоного Хреста, який, згідно з повідомленням пресслужби МКЧХ, "проводить важливу роботу, надаючи допомогу тим, хто прибуває до росії після втечі з їхніх домівок на Донбасі". Після візиту Червоний Хрест повідомив про можливість відкриття офісу в російському Ростові-на-Дону. Це викликало бурхливу реакцію в Україні.

Пізніше Червоний Хрест заявив, що не братиме участі у будь-якій примусовій евакуації з України.