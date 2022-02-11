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Кулеба отреагировал на заявление Лаврова о возможной эвакуации российских дипломатов

Киев • УНН

 • 22625 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Заявление РФ о якобы эвакуации дипломатов нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит агрессивные действия или наступательную операцию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия, какую-то наступательную операцию. Поэтому они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и они нуждаются в защите. Все это сейчас - такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват", - сказал министр.

Контекст

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга 10 февраля заявил, что Министерство иностранных дел России вероятно посоветует неосновному персоналу дипломатических учреждений Украины временно покинуть страну.

Что было раньше

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

Перед этим сообщали, что из-за угрозы вторжения российских войск в Украину США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны.

Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов отказаться от поездок в Беларусь, а также распорядился об отъезде из страны семей американских дипломатов на фоне опасений относительно возможного российского вторжения в Украину.

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