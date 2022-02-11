Кулеба відреагував на заяву Лаврова про можливу евакуацію російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Заяву РФ про нібито евакуацію дипломатів потрібно розглядати в контексті поширюваного Росією наративу про те, що саме Україна готує агресивні дії чи наступальну операцію. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваного Росією наративу про те, що саме Україна готує якісь агресивні дії, якусь наступальну операцію. Тому вони намагаються таким чином продемонструвати, що їхні дипломати знаходяться в небезпеці і вони потребують захисту. Все це зараз – така гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою «хто винен», - сказав міністр.
Контекст
Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час брифінгу 10 лютого заявив, що Міністерство закордонних справ Росії ймовірно порадить неосновному персоналу дипломатичних установ України тимчасово покинути країну.
Що було раніше
24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.
Перед цим повідомляли, що через загрозу вторгнення російських військ в Україну США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни.
Крім того, Держдепартамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів відмовитись від поїздок до Білорусі, а також розпорядився про від'їзд із країни сімей американських дипломатів на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.