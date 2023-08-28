Кулеба в Чехии обсудил Вашингтонский саммит: Европа не будет безопасным местом, пока Украина не в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины ознаменовал начало европейского турне в Чехии обсуждением саммита НАТО в следующем году в Вашингтоне, сообщили в понедельник в МИД Украины, пишет УНН.
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"Дмитрий Кулеба в Чехии призвал совместно и бескомпромиссно работать накануне Вашингтонского саммита: Европа не будет безопасным местом, пока Украина не будет в НАТО", - указали в МИД в Telegram.
Дополнение
Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершает визиты в Чехию, Францию и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС.