Кулеба в Чехии обсудил Вашингтонский саммит: Европа не будет безопасным местом, пока Украина не в НАТО

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"Дмитрий Кулеба в Чехии призвал совместно и бескомпромиссно работать накануне Вашингтонского саммита: Европа не будет безопасным местом, пока Украина не будет в НАТО", - указали в МИД в Telegram.

Дополнение

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершает визиты в Чехию, Францию и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС.