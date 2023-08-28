Кулеба у Чехії обговорив Вашингтонський саміт: Європа не буде безпечним місцем, доки Україна не в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України означив початок європейського турне у Чехії обговоренням саміту НАТО наступного року у Вашингтоні, повідомили у понеділок у МЗС України, пише УНН.
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"Дмитро Кулеба у Чехії закликав спільно і безкомпромісно працювати напередодні Вашингтонського саміту: Європа не буде безпечним місцем, поки Україна не буде в НАТО", - вказали у МЗС у Telegram.
Доповнення
Глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснює візити до Чехії, Франції, та Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС.