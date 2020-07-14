Кулеба: утверждать, что самолет МАУ был сбит в результате человеческой ошибки - рано

"Много было новостей по поводу Ирана. Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит с ракетной установки. Следующий важный этап, это расшифровка черных ящиков, которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании примут лучшие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины. Утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, - рано. У нас есть много ответов, много вопросов, и мы нуждаемся во многих авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответах о том, что произошло. По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, после этого можно будет точно говорить о той или иной версии сбития украинского самолета", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что комплекс ПВО, который ошибочно сбил самолет МАУ под Тегераном в январе этого года, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.