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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31873 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110667 просмотра

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4 марта, 12:57 • 131408 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102067 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

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Кулеба: утверждать, что самолет МАУ был сбит в результате человеческой ошибки - рано

Кулеба: утверждать, что самолет МАУ был сбит в результате человеческой ошибки - рано

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. На данный момент Украина не может согласиться с тем, что украинский самолет МАУ под Тегераном был сбит в результате человеческой ошибки. Этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Много было новостей по поводу Ирана. Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит с ракетной установки. Следующий важный этап, это расшифровка черных ящиков, которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании примут лучшие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины. Утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, - рано. У нас есть много ответов, много вопросов, и мы нуждаемся во многих авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответах о том, что произошло. По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, после этого можно будет точно говорить о той или иной версии сбития украинского самолета", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что комплекс ПВО, который ошибочно сбил самолет МАУ под Тегераном в январе этого года, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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